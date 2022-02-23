Боевики оставили без света 11 сел и городов в Луганской области: из-за обстрелов невозможно возобновить электроснабжение

Из-за российских оккупантов почти 3 тысячи потребителей остались без электроэнергии.
По состоянию на 12:00 23 февраля в Луганской области в результате обстрелов российских боевиков полностью без электроэнергии остались 8 населенных пунктов, еще 3 — частично. Так без света остались 2949 потребителей.
Об этом сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения.
"Обесточены 67 трансформаторных подстанций, 2949 потребителей находятся без света, из них 44 из г. Счастье", — говорится в сообщении.
Из-за вражеских обстрелов коммунальные службы не могут приступить к ремонту подстанций в населенных пунктах Трехизбенка, Старый Айдар, Новозвановка, Троицкое, Вискрива, Врубовка, Орехово и Плужное.
"Просим учесть и тот факт, что украинской стороной СЦКК через команду СММ ОБСЕ по взаимодействию сейчас не получены гарантии безопасности и подтверждение соблюдения режима прекращения огня со стороны представителей вооруженных формирований и оккупационной администрации Российской Федерации в Луганской области для возобновляемых работ", — говорится в сообщении.
Напомним, российские оккупанты со вчера, 22 февраля, продолжают непрерывно обстреливать Луганскую область из реактивных систем залпового огня "Град", артиллерии и минометов. В результате обстрелов разрушено здания населенных пунктов.
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