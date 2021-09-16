Боевики палят по населенным пунктам на Донбассе: в штабе ООС показали последствия обстрелов Тарамчука (фото)

Боевики палят по населенным пунктам на Донбассе: в штабе ООС показали последствия обстрелов Тарамчука (фото)

Также сегодня вооруженные формирования РФ обстреляли Счастье.

На Донбассе поддерживаемые Россией боевики 16 сентября обстреляли мирный населенный пункт Тарамчук, что в Марьинском районе Донецкой области. Коварный обстрел мирного населенного пункта вдоль линии разграничения оккупанты за сегодня осуществили во второй раз.

Об этом сообщают в штабе операции Объединенных сил.

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Обстрелы вели оккупанты со стороны поселка Оленевка со ствольной артиллерии калибра 122 мм утром в 06.40. В результате вооруженные формирования РФ повредили частный дом. От разрыва снаряда калибра 122 мм. повреждены стены, окна дома и прилегающая территория. К счастью, никто из гражданского населения не пострадал.

Обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ. Отмечается, что нарушая режим прекращения огня, оккупанты ставят под угрозу жизни и здоровье мирных людей и повреждают дома гражданского населения.

"Преступное грубое нарушение режима прекращения огня является ярким доказательством дальнейшей эскалации вооруженного противостояния и свидетельствует о нежелании ЗФ РФ соблюдать режим прекращения огня, чем они подвергают местное население опасности. В случае дальнейшего обострения обстановки и несоблюдение со стороны ЗФ РФ режима прекращения огня, Вооруженные Силы Украины оставляет за собой право предоставлять адекватный ответ с привлечением разрешенных минского договоренностями сил и средств", — говорится в сообщении.

Напомним, утром 16 сентября оккупанты дважды обстреляли город Счастье по направлению н.п. Веселая Гора с применением миномета калибра 82 мм.

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