Боевики понесли потери на Донбассе, обстреливая позиции ООС: что известно

Боевики понесли потери на Донбассе, обстреливая позиции ООС: что известно

Боевики 15 февраля в очередной раз обстреляли силы ООС.

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил в течение 15 февраля поддерживаемые Россией боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня и понесли потери — погибли двое российских военных.

Об этом говорится в утреннем строительстве ООС и информируют собственные источники в украинской разведке.

В частности, потери российско-оккупационных войск 15.02.2022 г. составили 2 человека:

безвозвратные (200) – 2 (1 – 9 омсп 1 АК, небоевой, обстоятельства уточняются; 1 – 4 омсбр 2 АК, небоевой, обстоятельства уточняются).

Вместе с тем, как говорят в штабе ОСС, противник продолжает пренебрегать договоренностями Трехсторонней контактной группы о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня. Оккупационные войска производят обстрелы позиций ВСУ.

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В частности, поддерживаемые Россией боевики за 15 февраля четырежды нарушили режим прекращения огня, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В сторону Екатериновки противник открывал огонь из противотанковых ракетных комплексов. В направлении Лобачево русские наемники совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Недалеко Орехово оккупанты обстреливали позиции украинских защитников с применением минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Станицы Луганской боевики применили минометы калибра 82 мм.

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По состоянию на 8 часов утра текущих суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Подразделения, входящие в состав Объединенных сил, выполняют взятые на себя обязательства по соблюдению Минских договоренностей и готовы к своевременному и адекватному реагированию на потенциальные угрозы со стороны врага.

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