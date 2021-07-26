Боевики прицельно обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: семь военных получили ранения и травмы

Боевики прицельно обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: семь военных получили ранения и травмы

Всех бойцов доставили в больницу, состояние одного из них тяжелое.

На Донбассе в результате вражеского обстрела из тяжелого артиллерийского вооружения четверо военнослужащих ООС получили осколочные ранения, еще трое — боевые травмы.

Об этом сообщили в штабе ООС 26 июля.

"Сегодня, 26 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" с запрещенного Минскими соглашениями тяжелого артиллерийского вооружения. В результате обстрела четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое — боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного военнослужащего — тяжелое, одного — средней степени тяжести, пятерых — удовлетворительное", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открыли ответный огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним, за прошедшие сутки, 25 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов один военный получил осколочные ранения, другой — боевое травмирование. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние раненых — средней тяжести.

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