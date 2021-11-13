Боевики пригнали на передовую на Донбассе танки и другое тяжелое вооружение: карта размещения

Боевики пригнали на передовую на Донбассе танки и другое тяжелое вооружение: карта размещения

Миссия ОБСЕ выявила, по меньшей мере, сотню единиц военной техники и установок.

Поддерживаемые Россией боевики, несмотря на Минские договоренности, подтянули к передовой на Донбассе танки, а также другое тяжелое вооружение.

Об этом сообщает Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Патрули миссии зафиксировали 97 единиц бронетанкового и артиллерийского вооружения вооруженных формирований Российской Федерации, размещенных как с нарушением линий отвода, так и за пределами определенных районов хранения", — говорится в сообщении.

Зона действий "1-го армейского корпуса" боевиков:

В районе Тернового обнаружено 19 единиц боевой техники в 47 км от линии разграничения:

танки – 9 единиц;

самоходные артиллерийские установки (САУ) неопределенного типа – 10 единиц.

Зона действий "2-го армейского корпуса" боевиков:

В районе Миусинска обнаружено 78 единиц боевой техники в 56 км от линии разграничения:

танки неопределенного типа – 16 единиц,

реактивные системы залпового огня (РСЗО) неопределенного типа – 9 единиц,

САУ неопределенного типа – 12 единиц,

прицепные гаубицы неопределенного типа – 12 единиц,

боевые бронированные машины (ББМ) – 29 единиц.

"Сосредоточение такого количества боевой техники свидетельствует о вероятном наращивании сил и средств противника с целью создания резервов. В то же время представители вооруженных формирований РФ продолжали препятствовать работе патрулей Миссии на оккупированных территориях. Так, на блок-посту возле Безымянного члены вооруженных формирований РФ остановили патруль СММ, не позволив наблюдателям проехать в направлении населенного пункта Саханка, сославшись на то, что в этом районе, якобы, ведется разминирование", - говорится в сообщении Украинской стороны СЦКК.

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Боевики также "глушили" наблюдательные беспилотники ОБСЕ в районе оккупированных Амвросиевки, Михайловки, Софиевки и Криничной.

"В результате этих препятствий СММ ОБСЕ не удалось выявить и установить действительное количество и типы вооружения и боевой техники вооруженных формирований РФ, которые находятся за пределами определенных районов и с нарушением линий отвода. Поэтому данные, приведенные в отчете, не отражают действительных масштабов нарушений, совершенных вооруженными формированиями РФ на оккупированных ими территориях", — отмечается в сообщении.

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