Боевики продолжают стрелять по позициям ООС: украинский защитник ранен и госпитализирован

За сегодняшний день оккупанты уже трижды нарушали "тишину".
На Донбассе 22 ноября поддерживаемые Россией боевики обстреляли украинские позиции, в результате чего один военный ООС получил ранения.
Об этом сообщает Операция объединенных сил в Facebook.
Военнослужащему оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
В целом, с начала текущих суток, 22 ноября, со стороны российско-оккупационных войск уже зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.
В направлении Попасной оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В сторону Прицепиловки противник дважды совершил обстрелы, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
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