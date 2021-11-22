Боевики продолжают стрелять по позициям ООС: украинский защитник ранен и госпитализирован

Боевики продолжают стрелять по позициям ООС: украинский защитник ранен и госпитализирован

За сегодняшний день оккупанты уже трижды нарушали "тишину".

На Донбассе 22 ноября поддерживаемые Россией боевики обстреляли украинские позиции, в результате чего один военный ООС получил ранения.

Об этом сообщает Операция объединенных сил в Facebook.

Военнослужащему оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

В целом, с начала текущих суток, 22 ноября, со стороны российско-оккупационных войск уже зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

В направлении Попасной оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В сторону Прицепиловки противник дважды совершил обстрелы, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

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