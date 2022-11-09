Боевики ПВК "Вагнера" лгут о своих достижениях на Донбассе, чтобы усилить влияние на Кремль — ISW

Наемники придумывают себе победы, чтобы усилить свое влияние в российских властях

ППК "Вагнера", которую контролирует приближенный к Путину российский олигарх Евгений Пригожин, преувеличивает свои достижения на Донбассе, чтобы усилить свое влияние на кремлевский режим.

Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики сообщили, что 7 ноября российские источники начали сообщать о том, что наемники ППК "Вагнера" и боевики так называемого 6-го казацкого полка "ЛНР" атаковали рубежи обороны ВСУ в Белогоровке Луганской области.

Однако 8 ноября российское освещение значительно изменилось, подконтрольные кремлю блоггеры начали утверждать, что сообщения об участии 6-го казацкого полка в операциях под Белогоровкой ложны и что только наемники ППК "Вагнера" участвовали в операции.

Также наемники ППК "Вагнера" приписывают себе все награды во всех боях вокруг Бахмута.

Аналитики ISW считают, что таким образом они укрепят репутацию "любимой ударной силы Кремля".

Напомним ранее сообщалось, что ВСУ на юге уничтожили 2 склада с боеприпасами и 55 захватчиков.

Также мы информировали, что ВСУ на Донбассе уничтожили почти всю российскую бригаду морской пехоты.

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