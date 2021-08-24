Боевики пытались сбить украинские флаги над Донбассом: фото

О намерениях пророссийских боевиков украинские бойцы узнали из радиоперехвата.

Отправленные по случаю Дня государственного флага Украины в сторону временно оккупированных территорий Донбасса сине-желтые флаги стали мишенями для боевиков.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.

Традиционно по случаю праздника украинские флаги запускали военнослужащие совместно с волонтерами и местными жителями с Торецка, Светлодарска, Мариуполя, Каменки, КПВВ Счастье. Таким образом они передают привет патриотам, которые остались под оккупацией на территории Донецкой и Луганской областей.

"В одной из механизированных бригад, которая присоединилась к акции, военнослужащие рассказали, что оккупанты отреагировали на флаги мгновенно. С радиоперехвата защитники узнали, что враг пытался сбить украинские флаги. Впрочем им это не удалось ", — сообщили в пресс-службе ООС.

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