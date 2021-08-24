Боевики пытались сбить украинские флаги над Донбассом: фото

О намерениях пророссийских боевиков украинские бойцы узнали из радиоперехвата.
Отправленные по случаю Дня государственного флага Украины в сторону временно оккупированных территорий Донбасса сине-желтые флаги стали мишенями для боевиков.
Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.
Традиционно по случаю праздника украинские флаги запускали военнослужащие совместно с волонтерами и местными жителями с Торецка, Светлодарска, Мариуполя, Каменки, КПВВ Счастье. Таким образом они передают привет патриотам, которые остались под оккупацией на территории Донецкой и Луганской областей.
"В одной из механизированных бригад, которая присоединилась к акции, военнослужащие рассказали, что оккупанты отреагировали на флаги мгновенно. С радиоперехвата защитники узнали, что враг пытался сбить украинские флаги. Впрочем им это не удалось ", — сообщили в пресс-службе ООС.