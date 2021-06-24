Боевики ранили гражданского на Донбассе

Он направлен в лечебное учреждение. Его состояние оценивается как средней тяжести.

В результате обстрела пророссийскими боевиками позиций сил ООС днем 24 июня ранения получил украинский военный.

Об этом сообщила оперативно-тактическая группа (ОТГ) "Восток".

"Сегодня, 24 июня, вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня", — отмечается в сообщении.

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В результате обстрела один военнослужащий ВСУ получил проникающее осколочное ранение. "После оказания первичной медицинской помощи он транспортирован в лечебное учреждение. Состояние раненого-средней тяжести", — уточнили в ОТГ.

На месте происшествия работают представители военной части и группы оперативного реагирования службы правопорядка ВСУ. Об обстреле сообщено представителям ОБСЕ.

Напомним, что за прошедшие сутки, 23 июня, зафиксировано 22 нарушения режима прекращения огня.

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