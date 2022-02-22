Боевики так называемой "ЛНР" пригрозили Украине войной, если та не выведет свои войска со всей территории Луганской области

Боевики так называемой "ЛНР" пригрозили Украине войной, если та не выведет свои войска со всей территории Луганской области

Сейчас оккупанты требуют от Украины отдать Луганскую область добровольно.

Боевики самопровозглашенной "ЛНР" требуют от Украины добровольно вывести войска из всей территории Луганской области со ссылкой на так называемую "конституцию ЛНР".

Об этом пишет российский Интерфакс.

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"В рамках законодательства наших республик есть закон о госграницах, который говорит четко о том, что территория Луганской народной республики – это территория бывшей Луганской области. Мы должны призвать Украину отвести войска добровольно", – заявил один из "верхушки" оккупантов Дмитрий Хорошилов.

Он пригрозил, что в случае, если это не произойдет, "будет принято решение, которое позволит установить мир и восстановить территориальную целостность так называемой "ЛНР" на всей территории "Луганской народной республики".

Напомним, глава Кремля Владимир Путин 21 февраля признал "независимость" созданных Россией квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины так называемых "ЛНР" и "ДНР" и подписал указ и договоры о "дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между РФ и ОРДЛО. Эти договоры России, в частности, предусматривают общую "оборону", военную помощь, охрану "границ" ОРДЛО и право размещения военных баз.

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