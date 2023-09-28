Боевики террористической группировки "Вагнер" вернулись в Бахмут, но у них проблемы — ISW

Террористов бросают на Бахмутское направление, чтобы компенсировать потери захватчиков.

Боевики российской террористической группировки "Вагнер" вернулись на фронт в Украину, в частности, в район Бахмута, но у них возникли серьезные проблемы.

Об этом информирует Институт изучения войны (ISW).

Аналитики института отметили, что украинские и российские источники сообщают о появлении "вагнеровцев" на Бахмутском направлении.

"Украинские и российские подтверждения по дислокации некоторых бывших сотрудников группы "Вагнера" в районе Бахмута свидетельствуют о том, что "Вагнеру" трудно провести слаженную реформу вокруг нового руководства", — заявили эксперты.

Украинские военные сообщили, что руководство террористической группировки сменилось после гибели их бывшего главаря Евгения Пригожина. Теперь боевики возвращаются в Украину, но уже в составе войск российского Министерства обороны, чтобы компенсировать потери оккупантов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Офисе президента прокомментировали возвращение боевиков "Вагнер" на Бахмутское направление.

Кроме того, мы ранее информировали, что на территории Беларуси осталось около тысячи "вагнеровцев".

Читайте также: