Боевики устраивают провокации и обстреливают бойцов: как прошли сутки на Донбассе

Боевики устраивают провокации и обстреливают бойцов: как прошли сутки на Донбассе

Оккупанты нарушают режим тишины.

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщили в штабе ООС.

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За прошедшие сутки, 3 октября, российские оккупационные войска 4 раза нарушали режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Водяного оккупанты обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм.

У Новолуганского враг дважды совершил обстрелы, используя ручные противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

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