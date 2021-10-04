Боевики устраивают провокации и обстреливают бойцов: как прошли сутки на Донбассе

Оккупанты нарушают режим тишины.
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщили в штабе ООС.
За прошедшие сутки, 3 октября, российские оккупационные войска 4 раза нарушали режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
- В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
- Вблизи Водяного оккупанты обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм.
- У Новолуганского враг дважды совершил обстрелы, используя ручные противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие.
Потерь среди украинских военнослужащих нет.