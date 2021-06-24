Боевики увеличили количество обстрелов: в сутки зафиксировано 22 нарушения режима прекращения огня

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

За прошедшие сутки, 23 июня, зафиксировано 22 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 24 июня.

Вблизи Новоседовки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра. Неподалеку Майорска — из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Пивденного — с минометов 120-го калибра.

В районе населенного пункта Марьинка оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В направлении Красногоровки враг осуществлял обстрелы со станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Старогнатовки российско-оккупационные войска дважды обстреливали ВСУ из артиллерийских систем 122-го калибра и 82 мм. минометов. У Новгородского — из минометов 82-го калибра.

В районе Авдеевки боевики четыре раза обстреливали украинских защитников из минометов 120-го и 82-го калибров, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, противник устроил провокацию с использованием беспилотного летательного аппарата типа "Mavic", который пытался осуществить пролет над позициями ВСУ. Провокацию удалось прекратить.

На Приазовье, неподалеку Водяного, орого дважды совершал обстрелы из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В сторону Новоалександровки — с станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Новотошковское — из стрелкового оружия. У Золотого-4 — из ручных противотанковых гранатометов. У Луганского — дважды обстреливали позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Широкиного враг обстреливал позиции украинских сил из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, переоборудованных под выстрел миной 82 мм. Неподалеку Песков зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.

По состоянию на утро 24 июня зафиксирован четыре нарушения режима прекращения огня: у Новгородского, Южного и Шумел.

Боевых потерь в результате вражеского огня среди военных Объединенных сил нет, отметили в штабе.

Как сообщалось, в Донбассе боевики ограничивают деятельность миссии ОБСЕ и, в частности, сотрудникам организации не дают доступа к объектам на "земле", заявила генсек ОБСЕ Хельга Шмид. По словам Шмид, ОБСЕ сделает все возможное для урегулирования ситуации на востоке Украины. При этом она отмечает, что для этого нужно, чтобы все стороны, подписавшие Минские соглашения, "перепидтвердилы свои обязательства и с новой силой взялись за их выполнение".

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