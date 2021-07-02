Боевики увеличили количество обстрелов: в сутки зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня

Один военнослужащий получил осколочные ранения.

За прошедшие сутки, 1 июля, зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня вооруженными формированиями РФ.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 2 июля.

В направлении Авдеевки оккупанты совершили восемь обстрелов из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, боевики совершили обстрел объектов гражданской инфраструктуры и частного сектора города из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров.

Неподалеку Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Зайцевого — из крупнокалиберных пулеметов. В районе опытно — с подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Талаковки оккупанты применяли минометы 120-го калибра.

У Широкино вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреливали позиции Объединенных сил из минометов 120-го и 82-го калибров и автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Водяного, на Приазовье, российские наемники применяли минометы 120-го калибра. Неподалеку Победы — станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. У Старогнатовки оккупанты трижды применили артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы 120-го и 82-го калибров.

В районе Светлодарска бойовкы дважды обстреливали украинские позиции со станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Новотошковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Новоалександровка российские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов. У Золотого-4 враг применял беспилотный летательный аппарат для сброса выстрелов ВОГ-17.

На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения. Его госпитализировали в медучреждение. Состояние раненого средней тяжести.

На обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь.

По состоянию на утро 2 июля, зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня у Золотого-4, Гнутово и Авдеевки.

Как сообщалось, в Донбассе боевики ограничивают деятельность миссии ОБСЕ и, в частности, сотрудникам организации не дают доступа к объектам на "земле", заявила генсек ОБСЕ Хельга Шмид. По словам Шмид, ОБСЕ сделает все возможное для урегулирования ситуации на востоке Украины. При этом она отмечает, что для этого нужно, чтобы все стороны, подписавшие Минские соглашения, "перепидтвердилы свои обязательства и с новой силой взялись за их выполнение".

Новости с фронта: на Приазовье военнослужащий получил ранения средней тяжести

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