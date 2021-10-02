Боевики в Донбассе бьют из запрещенного вооружения: двое военных получили ранения

Боевики в Донбассе бьют из запрещенного вооружения: двое военных получили ранения

В течение суток 14 раз нарушено "перемирие".

За прошедшие сутки зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня вооруженными формированиями РФ: пять раз было применено запрещено минского договоренностями вооружения.

Об этом сообщает штаб ООС 2 октября.

У Новозвановки и Новооександровки оккупанты совершили прицельный обстрел позиций из минометов калибра 120 мм, а также из крупнокалиберных пулеметов.

Минометы калибра 120 мм оккупанты дважды применили в сторону Авдеевки. Под обстрел попал и сам населенный пункт. Повреждены жилые дома и прилегающую территорию. Потерь среди гражданского населения нет, отмечают в штабе.

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Вблизи Лебединского попали под обстрел из гранатометов различных систем. Вблизи Луганского враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, и Новолуганское боевики применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В направлении Крымского вели огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Нью-Йорка — из крупнокалиберных пулеметов, а также применил БПЛА и совершил сброс ВОГ-17.

В Донецкой области с помощью беспилотного летательного аппарата противник сбросил гранатометные выстрелы у Первомайского. На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воинов госпитализировали. Состояние обоих раненых — удовлетворительное.

"На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь, чем заставили его прекратить огневую активность", — сообщили в штабе.

Как повиломлялося, Украинская делегация в ТКГ по Донбасса готова вернуться к очных встреч, чтобы сохранить конфиденциальность переговоров. Однако Минск как локация для таких встреч — неприемлем. Продолжаются консультации по поиску другой локации.

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