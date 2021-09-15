Боевики в Донбассе обстреляли грузовик украинской стороны СЦКК: фото

Автомобиль получил осколочные повреждения кабины, кузова и колес.

Вблизи населенного пункта Шумы (Донецкая область) пророссийские боевики обстреляли из артиллерии и миномета грузовик украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Об этом в среду, 15 сентября, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Обстрел был осуществлен накануне вечером со стороны позиций вооруженных формирований РФ, дислоцирующихся в районе Шахта 6/7. Враг открыл огонь по ЗиЛ-131 белого цвета с опознавательными знаками СЦКК с артиллерии калибра 122 мм и миномета 120-го калибра. Автомобиль получил осколочные повреждения кабины, кузова и колес.

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Сообщается, что на данный момент сеть наблюдательных групп включает 13 постов, оснащенных автомобилями белого цвета со специальной надписью. Грузовики расположены на переднем крае в пределах видимости врага.

Напомним, ранее в штабе операции объединенных сил сообщили, что за прошедшие сутки, 14 сентября, было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

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