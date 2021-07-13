Боевики выпустили более 30 снарядов по поселку на Донбассе: фото

Боевики выпустили более 30 снарядов по поселку на Донбассе: фото

Прицельный обстрел велся из артиллерийских систем запрещенного калибра 122 мм.

Во вторник, 13 июля, во время обстрела из тяжелого вооружения поселка Тарамчук под Марьинкой, который велся из оккупированной территории Донбасса, были повреждены жилые дома и трансформаторная подстанция. В пресс-службе штаба ООС опубликовали фото последствий этой провокации пророссийских боевиков.

В сообщении уточнили, что наемники вели огонь со стороны оккупированного населенного пункта Сигнальное, применив артиллерийские системы калибра 122 мм. "Всего оккупантами было выпущено более 30 снарядов, в результате чего повреждены гражданские здания и трансформаторная подстанция, что привело к обесточиванию улиц Яблоневой и Широкой", — отметили в штабе ООС.

К счастью, никто из гражданских жителей, которым пришлось скрываться в укрытиях, не пострадал.

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Это нарушение договоренностей о прекращении огня зафиксовала украинская сторона СЦКК и передала в СММ ОБСЕ и органов предварительного расследования Украины.

Напомним, ранее на Донбассе боевики обстреляли частный сектор Авдеевки. Террористы открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем и минометов калибра 120 мм.

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