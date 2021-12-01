Боевики взорвали мину в Марьинке: ранен местный житель, который был за рулем УАЗа (фото)

Боевики взорвали мину в Марьинке: ранен местный житель, который был за рулем УАЗа (фото)

У потерпевшего мужчины осколочное ранение голени.

Российско-оккупационные войска на Донбассе 1 декабря дважды нарушали режим прекращения огня. В результате действий боевиков ранен гражданский мужчина.

Об этом сообщили в штабе ООС.

"Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы", — подчеркнули в штабе Операции объединенных сил.

Так, 1 декабря вооруженные формирования РФ предприняли попытку дистанционного минирования территории населенного пункта Марьинка противопехотными минами ПОМ-2. Взрывом одной из мин был ранен 41-летний местный житель, который как раз находился за рулем автомобиля УАЗ-469. У него осколочное ранение голени.

Уже известно, что огонь велся с направления Трудовское. Боевики произвели два выстрела минами ПОМ-2 из гранатомета РПГ-7.

Эти факты были установлены и задокументированы наблюдательной группой украинской стороны СЦКК. Материалы переданы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Также материалы переданы в Донецкую областную прокуратуру.

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Кроме того, в направлении Авдеевки боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Украинские защитники открывали ответный огонь, и заставили противника прекратить обстрелы.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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