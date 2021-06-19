Боевики за сутки трижды обстреливали украинские позиции из противотанковых гранатометов и минометов

О нарушении режима прекращения огня украинские военные сообщили в ОБСЕ.

В зоне проведения ООС боевики трижды за сутки 18 июня нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в сводках ООС.

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Оккупанты вблизи Золотого обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов. Возле Новоселовки они стреляли из минометов 82-го калибра. Неподалеку Луганского российские наемники обстреляли украинские позиции со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди украинских военных нет. О нарушении режима прекращения огня украинские военные сообщили в ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 утра, 19 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, российские инструкторы проводят обучающие семинары для боевиков на Донбассе.

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