Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода показали, как проходит день на передовой.

Детальнее рассказали в управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ.

24 часа в сутки глаза их прикованы к небу. Подразделение противовоздушной обороны не дает противнику атаковать наших воинов с высоты и отправляет вражеских пилотов в "вечный полет".

Боевое дежурство ПВО: как воины отправляют вражеских пилотов в "вечный полет"

Напомним, артиллеристы разбили состав "вагнеровцев". Военные Вооруженных сил продолжают уничтожать врага на украинской земле. В ходе активных действий в районе Бахмута Донецкой области артиллерия уничтожила пушку и состав россиян.