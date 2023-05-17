Боевое дежурство ПВО: как воины отправляют вражеских пилотов в "вечный полет"

Россияне атакуют, но украинские защитники умело поражают цели.
Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода показали, как проходит день на передовой.
Детальнее рассказали в управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ.
24 часа в сутки глаза их прикованы к небу. Подразделение противовоздушной обороны не дает противнику атаковать наших воинов с высоты и отправляет вражеских пилотов в "вечный полет".
Напомним, артиллеристы разбили состав "вагнеровцев". Военные Вооруженных сил продолжают уничтожать врага на украинской земле. В ходе активных действий в районе Бахмута Донецкой области артиллерия уничтожила пушку и состав россиян.
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