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Боевой модуль "Хищник": в Украине создали робота по уничтожению целей в небе и на земле (видео)

Боевой модуль "Хищник": в Украине создали робота по уничтожению целей в небе и на земле (видео)

Военные ВСУ на передовой могут получить новую работу для фронта Иллюстративное / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Модуль можно установить как на автономных, так и на управляемых наземных и надводных боевых работах.

Команда украинских разработчиков создала нового робота для фронта, который благодаря ИИ наносит удары по врагу во время движения.

Об этом сообщает оборонный кластер Brave1 в Facebook.

Боевой модуль "Хищник" имеет машинное зрение и создан для уничтожения целей в небе и на земле.

В ближайшие месяцы команда разработчиков планирует провести полевые испытания модуля и начать серийное производство.

Технические характеристики модуля "Хищник"

  • Устройство оснащено гиростабилизированной платформой с вооружением;
  • имеет дистанционное управление, в том числе через Сеть;
  • модуль можно устанавливать на подвижные автономные и управляемые наземные и надводные платформы или использовать как стационарную турель;
  • есть возможность ведения огня по летальным и наземным целям.

Разработчики добавляют, что модуль может быть установлен на наземных и надводных боевых работах как автономных, так и управляемых. "Хищник" также может работать как стационарная турель.

Напомним, в прошлом году в Украине был создан наземный робота-камикадзе с максимальной скоростью 24 км. Разработчики Brave1 представили тогда технологию робот-камикадзе для Сил обороны.

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