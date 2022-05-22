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"Боевой тест-драйв": украинский беспилотник SPECTATOR уничтожил технику оккупантов

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"Боевой тест-драйв": украинский беспилотник SPECTATOR уничтожил технику оккупантов

ВСУ уничтожили несколько единиц легкой бронетехники оккупантов.

Вооруженные силы Украины полностью уничтожили топливозаправщик и несколько единиц легкой бронетехники российских захватчиков.

45 отдельная артиллерийская бригада Вооруженных Сил Украины опробовала украинский БПЛА SPECTATOR.

Соответствующее видео было опубликовано на ее странице в Facebook.

"Результативный боевой тест-драйв украинского БПЛА SPECTATOR в 45-й ОАБР! В подразделении на передовой всегда есть работа для беспилотников. Космическая разведка как раз предоставила данные – есть достойная цель, вражеский объект. Придержали "вкусное" на раннее утро следующего дня", — говорится в сообщении

Напомним, армия РФ потеряла более 29 тыс. солдат, 1285 танков и 170 вертолетов.

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