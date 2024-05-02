Боевые действия дошли до границы Часова Яра: детали от главы ГВА

В городе остаются еще сотни людей. Однако, несмотря на эвакуацию, за последнюю неделю оттуда никто не уехал.

Боевые действия фактически уже продолжаются на границе города Часов Яр Донецкой области. В городе остаются около 700 человек.

Об этом начальник Часовоярской ГВА Сергей Чаус сообщил в эфире телемарафона.

"В Часовом Яру и во всей Часовоярской громаде остается 682 человека. Это обычные люди, жители громады, которые остались, несмотря на военные действия, которые непосредственно фактически уже идут на границе нашего города", — сообщил Чаус.

Он уточнил, что в основном в городе остались пожилые люди.

Что касается эвакуации жителей Часова Яра, то она началась еще в начале полномасштабной войны и продолжается до сих пор, сообщил глава военной администрации. Однако эвакуация замедлилась почти до нуля. Так, за последнюю неделю из города никто не уехал.

Напомним, 1 мая эксперт Bild Юлиан Репке сообщил, что россияне смогли на южном фланге перейти канал Северский Донец-Донбасс и продвинулись в направлении Часова Яра.

Однако 2 мая спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин сообщил в комментарии "Интерфакс-Украина", что эта информация не соответствует действительности. Сейчас враг продолжает штурмовать Часов Яр и близлежащие населенные пункты, продолжается большая борьба за контроль логистических маршрутов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Часов Яр сегодня стал главной целью россиян для захвата! Будут ли попытки РФ наступать на Харьков?

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