Боевые действия и размытая дождем дорога: движение между Бердянском и Запорожьем закрыто

На трассе собралась очередь из автомобилей.

По состоянию на утро вторника, 18 апреля, движение между Бердянском и Запорожьем закрыто.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

Отмечается, что на Васильевском направлении из-за дождей сильно размыло объездную дорогу.

В Ореховском направлении, которое страдает от обстрелов оккупантов, движение остановлено из-за активных боевых действий. По имеющейся информации, на этой дороге уже скопилось около 300 машин, которые не могут продолжить движение.

Следует заметить, что в результате атак военных страны-агрессорки в Ореховое добавилось разрушений. Кроме того, без энергоснабжения осталось еще более тысячи домов. Общее количество обесточенных потребителей Ореховского районного отделения превышает 5 тысяч.

Как сообщалось, в Запорожской области оккупанты готовят провокации: зарисовывают букву Z на технике и устанавливают флаг Украины. В частности, на Южнобужском направлении российские оккупанты пытаются сосредоточивать основные усилия на удержании занимаемых позиций.

Читайте также: