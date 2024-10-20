Боевые действия на Курщине очень динамичны, там фактически отсутствует линия столкновения – военнослужащий ВСУ

Боевые действия в Курской области очень динамичны, а подразделения ВСУ и враг действуют на разных локациях.

Об этом сообщил военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

"Бои продолжаются постоянно и говорить, что нам надо дробить, где-то локализовать — очень непросто. Здесь нет линии фронта. Здесь постоянно меняется ситуация, каждый час. Небольшие участки переходят от рук в руки. Мы пытаемся держать ситуацию", — сказал он.

По его словам, враг стянул в Курскую область немалые ресурсы. Более 35 тысяч личного состава россияне перебросили в зону боевых действий на Курщине.

Напомним, прорыв в Курскую область начался 6 августа 2024 года и в течение первых нескольких недель подразделения ВСУ взяли под контроль около 1300 кв. км российской территории, заявил командующий Александр Сырский.

Президент РФ Владимир Путин сначала утверждал, что произошла незначительная "провокация на границе", но со временем отдал приказ отбросить украинцев до 1 октября.

В настоящее время под контролем Украины находится более 700 кв. км, свидетельствует карта аналитиков DeepState. Также на этой карте можно увидеть, что контратаки россиян начались, ориентировочно, в начале сентября и за месяц ВС РФ сумели отразить около 200 кв. км.

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