Боевые действия на востоке обострились: в разведке объяснили причину спешки россиян

Юсов убежден, что россияне снова будут "переносить" сроки, которые им поставил Путин.

На востоке Украины сейчас наблюдается обострение боевых действий. Но это не та активизация россиян, которая была в начале 2022-го.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии 24 каналу.

Он пояснил, что диктатор РФ Владимир Путин поставил задание своим войскам до конца марта захватить Донбасс, выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Также читайте Оккупанты получили приказ о наступлении на Донбассе: разведка Британии оценила возможности россиян

"Мы видим, что они не могут выполнить поставленные задачи, однако это не означает, что дальнейших попыток не будет. У врага есть резерв, есть накопленная живая сила, правда, вместе с тем есть проблема с техникой и БК", – сказал Юсов.

Впрочем, он подчеркнул, что поставленные задачи не реализуются ни по срокам, ни по масштабам. Юсов убежден, что по-прежнему оккупанты будут вынуждены сдвинуть вымышленные ими сроки, как это неоднократно происходило.

По его словам, важными факторами, влияющими на решение россиян, являются поставки в Украину западного вооружения, погодные условия, обучение и подготовка украинских воинов.

В свою очередь, украинские вооруженные силы готовятся к операции по освобождению наших территорий. Юсов заверил, что это будет воплощено в жизнь.

"Поэтому враг спешит и сейчас продолжает делать крепкие атаки и по Угледару, и по Бахмуту, понимая, что наступление украинских сил неизбежно, пытаясь его сбить определенным образом", – добавил он.

Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев указал, что резкого масштабного наступления россиян, как ожидали, не произошло. В настоящее время активизация оккупантов началась в нескольких направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Угледарском.

По данным военного обозревателя Алексея Гетьмана, российские оккупанты пытаются оцепить Бахмут Донецкой области с севера и с юга, бои происходят в пригороде, украинские военные отлавливают многочисленные вражеские ДРГ.

Читайте также: