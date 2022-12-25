Боевые действия не закончатся в марте: генерал Кривонос призвал готовиться к затяжной войне

Украине нужно готовиться к затяжной войне, ведь боевые действия не закончатся в феврале или марте следующего года.

Об этом заявил генерал ВСУ и экс-замсекретаря СНБО Сергей Кривонос, информирует "Эспрессо".

"Одна из ошибок последних полугода – то, что мы в прессе слышим недооценку противника и нам представляют информацию, что против нас воюют одни алкоголики и наркоманы. Между тем, чтобы его уничтожить, мы должны иметь подготовленного, обученного, вооруженного украинского воина, который четко знает как уничтожать врага", – отметил он.

Кривонос призывает недооценивать силы оккупантов. По его словам, в РФ мобилизовали как минимум 300 тыс. военных и способны мобилизовать еще полмиллиона.

"Мы увидели, как они четко используют свою тактику обрушения нашей территории собственными труппами. На определенных участках это дает результаты, что они не считаясь с потерями, бросают столько живой силы, что у нас или не хватает боеприпасов, или количества оружия, чтобы их уничтожать. Лучше понимать, что враг будет наступать, мобилизовывать и учить своих людей. Нам нужно готовиться к затяжной войне и она не закончится в феврале или марте следующего года", — подытожил генерал.

Почему не стоит недооценивать врага

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что Россия накапливает людей и оружие для нового наступления. По его словам, оккупанты либо снова нападут на Киев с севера, либо усилят атаки на Донбассе, либо будут наступать на юге. По мнению Залужного, мобилизация в России действительно сработала.

Командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Сырский предупредил о последствиях в случае недооценки оккупантов и подчеркнул, что "россияне не идиоты и не слабые".

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