Боевые действия обостряются: генерал-лейтенант оценил ситуацию на фронте

Ситация на фронте / © ТСН.ua

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В настоящее время фиксируется обострение боевых действий по всей линии фронта. Это начало этапа более широкомасштабных наступательных действий. Что касается продвижения врага, то речь идет о действиях тактического характера.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сказал основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

"Противник вытеснил часть подразделений Сил обороны Украины с Курщины, зашел на Сумщину и пытается сформировать так называемую буферную зону. В то же время рейдом на Белгородщину Силам обороны Украины удалось распылить силы, которые враг пытался перебросить на Покровское направление", — говорит он.

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По словам Романенко, часть этих сил россияне направили в Белгородщину, а другую часть все же перебросили на Покровское направление с целью дальнейшего продвижения. Пока ресурсов у противника еще недостаточно, однако для того, чтобы перерезать или влиять на логистические пути, они проводят соответствующие наступательные действия. Быстро им это не удается.

"Бои за Покровск продолжаются уже более полугода. В связи с этим Путин вместе с Трампом спешат, ведь находятся в цейтноте. У Трампа заканчивается 100 дней до 1 мая, а Путин готовится к 9 мая. Дедлайны на Пасху уже не выполнены, но Путин активизировал боевые действия". сторону Днепропетровской области. Наши подразделения держат оборону вокруг Константинополя и дают оккупантам отпор", — подчеркнул Романенко.

Также генерал-лейтенант добавил, что обострилась ситуация и в Харьковской области. Возле Волчанская продолжаются бои, но враг не может продвинуться. Противник активнее действует вокруг Купянска. В Запорожском направлении тоже продолжаются бои на нескольких участках, противник имеет определенное тактическое продвижение.

"Мы видим, что идет этап обострения боевых действий, о котором предупреждал генерал Сырский", — резюмировал Романенко.

Напомним, российские войска активизируют использование бронетехники в зоне боевых действий. Известно, что в конце 2024 и начале 2025 года они в основном отвели бронетехнику для огневой поддержки и полагались на пехоту для наступления.