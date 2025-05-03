Курская область.

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ВСУ продолжают удерживать плацдарм на территории Курской области РФ. На пограничных продолжаются активные боевые действия. Причем не только в Курской, а частично – в Брянской и Белгородской областях.

Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в эфире телеканалаFREEДОМ .

Заявления из РФ о якобы создании "полосы безопасности" в приграничных районах Сумской области он назвал ложью. Россияне безуспешно пытаются выбить украинские силы, применяя артиллерию, авиацию и ракеты. Плацдарм, удерживаемый ВСУ на территории Курщины, относительно небольшой.

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"Но географическое расположение украинских позиций таково, что россияне применяют огромное количество. В частности, артиллерийских систем, авиационных снарядов и ракет для того, чтобы выбить из этих рубежей и позиций, но ничего особенно эффективного у них не получается", - сказал Селезнев.

Россияне пытаются зайти на территорию Сумской области, чтобы заблокировать украинский плацдарм. Впрочем, говорит эксперт, специфика рельефа и условий местности такова, что вести наступательные действия там сложно.

По его словам, "фюрер" РФ пытается до 9 мая полностью освободить всю каноническую территорию РФ от присутствия украинской армии. Впрочем, вся территория российского приграничья – это не только Курская область, а Белгородская и местами Брянская, – зона активных боевых действий, подчеркнул Селезнев.

"Там работают украинские диверсионно-разведывательные группы, штурмовые подразделения. Динамика на поле боя такова, что говорить о том, что РФ полностью закрыла свой периметр, создала условия безопасности, или, как об этом часто говорит Владимир Путин, "буферную зону" или "зону безопасности", думаю, пока еще слишком рано. военный эксперт.

Украинские Силы обороны продолжают вести активные боевые действия в пограничных странах, чтобы не допустить прорыва захватчиков, создавать соответствующие условия и предпосылки для проведения определенных контрнаступательных действий.

Напомним, спикер ГНСУ Андрей Демченко заявил, что россияне накапливают силы в Курской области. Сейчас из этих сил и средств применяет свои силы для того, чтобы применять тактику малых штурмовых групп».

В свою очередь, военный эксперт Игорь Романенко отмечает, что ВСУ срывают планы Москвы, а томы заявления Кремля об "освобождении" Курщины преждевременны. Украинские силы продолжают удерживать под контролем часть не только Курской, но и Белгородской области РФ.

По данным DeepState, несмотря на сложную ситуацию, Курская операция продолжается : украинские защитники ведут активные бои с силами РФ и иностранными наемниками, в том числе КНР.

Дата публикации 19:47, 25.04.25 Количество просмотров 43 Киевлян убила ракета КНДР с американскими компонентами!