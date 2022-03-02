Боевые действия в Херсоне: стало известно, сколько людей погибло за два дня

Ситуация в городе остается сложной.
Херсонский городской совет по состоянию на 14:00 2 марта сообщил, сколько людей погибло 1 и 2 марта во время боевых действий в Херсоне.
Потери 1 марта
- Парк на ул. Нефтяников, 64 возле «Новой Линии» – погибли 8 человек
- Ул. Паровозная, 13, погиб один гражданский
- Ул. Полтавская, 89, возле лицея двое погибших
- Ул. И.Кулика 141-а, подъезд 2 – есть погибшие
- На Бериславском шоссе возле молокозавода погиб гражданский
- Напротив Апелляционного суда, вход в парк – погиб один человек
- 49-й ГХД 2 корп. 3 подъезд 2 – есть погибшие
- ул. Синявина 152, б – 2 погибших
- ул. Перекопская 171-173, в легковом автомобиле погибли
- Есть погибшие у подъезда ул. Тарле, а также расстрелянная на Бориславском шоссе семья из Зеленовки
Потери 2 марта
- На ул. Перекопской, 136 погиб 1 человек
- Возле Фабрики на остановке – мужчина и парень 14 лет
- Ул. Мира – Бериславское шоссе возле железнодорожного переезда погиб 1 человек
- Консервный комбинат в расстрелянном черном Нисане д/н ВТ0142ВС погибли 2 человека
- Ул. Паровозная – 11 человек погибли
- Ул. Черноморская и Перекопская – погибла женщина
- Ул. Загородная, 49 – человек. Смерть в автомобиле
В городе идет работа над сбором информации по установлению точного количества погибших и их идентификацией. Прилагаются максимальные усилия в определенных условиях.
Ранее советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что в городе продолжаются уличные бои.
"В Херсоне продолжаются уличные бои. Несмотря на многочисленные попытки информационной борьбы со стороны противника и сообщений о том, что Херсон пал — это не правда. Украинские военные продолжают сопротивление и в городе, и вокруг него", — заверил Алексей Арестович.