Боевые действия в Херсоне: стало известно, сколько людей погибло за два дня

Боевые действия в Херсоне: стало известно, сколько людей погибло за два дня

Ситуация в городе остается сложной.

Херсонский городской совет по состоянию на 14:00 2 марта сообщил, сколько людей погибло 1 и 2 марта во время боевых действий в Херсоне.

Потери 1 марта

Парк на ул. Нефтяников, 64 возле «Новой Линии» – погибли 8 человек

Ул. Паровозная, 13, погиб один гражданский

Ул. Полтавская, 89, возле лицея двое погибших

Ул. И.Кулика 141-а, подъезд 2 – есть погибшие

На Бериславском шоссе возле молокозавода погиб гражданский

Напротив Апелляционного суда, вход в парк – погиб один человек

49-й ГХД 2 корп. 3 подъезд 2 – есть погибшие

ул. Синявина 152, б – 2 погибших

ул. Перекопская 171-173, в легковом автомобиле погибли

Есть погибшие у подъезда ул. Тарле, а также расстрелянная на Бориславском шоссе семья из Зеленовки

Потери 2 марта

На ул. Перекопской, 136 погиб 1 человек

Возле Фабрики на остановке – мужчина и парень 14 лет

Ул. Мира – Бериславское шоссе возле железнодорожного переезда погиб 1 человек

Консервный комбинат в расстрелянном черном Нисане д/н ВТ0142ВС погибли 2 человека

Ул. Паровозная – 11 человек погибли

Ул. Черноморская и Перекопская – погибла женщина

Ул. Загородная, 49 – человек. Смерть в автомобиле

В городе идет работа над сбором информации по установлению точного количества погибших и их идентификацией. Прилагаются максимальные усилия в определенных условиях.

Ранее советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что в городе продолжаются уличные бои.

"В Херсоне продолжаются уличные бои. Несмотря на многочисленные попытки информационной борьбы со стороны противника и сообщений о том, что Херсон пал — это не правда. Украинские военные продолжают сопротивление и в городе, и вокруг него", — заверил Алексей Арестович.