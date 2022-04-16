Боевые действия в Мариуполе набирают ярость, оккупанты готовятся к штурму "Азовстали"- советник мэра

Город находится в осаде с 1 марта.

В Мариуполе усиливаются боевые действия, российские оккупанты готовятся к штурму "Азовстали" и порта.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Боевые действий набирают ярость. Оккупанты бросают все на штурм города. Появление бомбардировщиков ТУ говорит о намерениях штурма "Азовстали" и порта после использования авиабомб большой мощности вроде ФАБ-3000 и др. Все указывает на невозможность взять город без высшего уровня нечеловечности и оружия массового поражения", — подчеркнул советник мэра Мариуполя.

Стоит отметить, что город, который сейчас разрушен на 95%, находится в блокаде российских оккупантов с 1 марта, но взять его под контроль врагу не удается. Ранее стало известно, что в Мариуполе российские захватчики проводят "перепись населения", чтобы "почистить неблагонадежных".

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 52-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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