Боевые действия в Украине могут быть вскоре остановлены: JPMorgan назвал время

ВСУ на фронте / © ТСН.ua

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Война между Россией и Украиной достигла этапа, когда стороны могут согласиться на временное прекращение огня уже до июля 2025 года. В исследовании говорится, что конфликт «вошел в эндшпиль» — то есть в завершающую фазу.

Об этом сообщают аналитики Центра геополитики JPMorgan Chase.

По мнению аналитиков, при нынешних темпах продвижения России ей понадобится около 118 лет, чтобы полностью захватить Украину. Именно поэтому, считают в JPMorgan, президент РФ Владимир Путин будет стремиться к заключению соглашения, которое позволит ему сохранить стратегическое влияние и в будущем достичь цели — «контроля над Киевом».

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Специалисты JPMorgan рассматривают четыре наиболее вероятных сценария дальнейшего развития событий:

Сценарий «Южная Корея» — 15% вероятности

Украина не получит членства в НАТО или полной территориальной целостности, но будет иметь гарантии безопасности, в частности присутствие войск стран ЕС и поддержку США. Это позволит 80% территории, остающейся под контролем Киева, развиваться как независимое демократическое государство. Привлечение 300 миллиардов долларов замороженных российских активов могло бы стать основой для восстановления.

Сценарий «Израиль» — 20% вероятности

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Поддержка Запада будет мощной, но без прямого военного присутствия. Украина создаст собственную систему сдерживания, но угроза останется постоянной. Путин может потребовать ослабления санкций и дипломатических уступок.

Сценарий «Грузия» — 50% вероятности

Украина не получит ни иностранных войск, ни достаточной военной поддержки. Внешняя помощь будет гаснуть, экономика замедлится, а курс на интеграцию с Западом фактически остановится. Произойдет постепенное возвращение в зону влияния РФ.

Сценарий «Беларусь» — 15% вероятности

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В случае сокращения поддержки со стороны США Россия одержит стратегическую победу, превратит Украину в вассальное государство, а мировой порядок после Второй мировой будет разрушен.

«Даже в наилучшем сценарии Украина не достигнет полного суверенитета над всей территорией», — отмечают аналитики. При этом они указывают, что победа Украины возможна только при условии мощной, скоординированной поддержки Запада.

Напомним, по словам экс-министра иностранных дел, дипломата, руководителя Центра исследований России Владимира Огрызко, для того, чтобы Россия согласилась на прекращение войны или хотя бы временное перемирие, есть два пути.

По мнению дипломата, первое условие, чтобы принудить Россию к перемирию — нанести ей военные поражения на фронте.

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Второе — это побуждение России к прекращению войны путем введения против нее «ужасающих и катастрофических санкций». Других вариантов не было и нет, считает Огрызко.