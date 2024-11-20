Боевые действия в Украине могут прекратиться в 2025 году: детали от The Economist

В следующем 2025 году боевые действия в Украине могут закончиться, потому что и Россия, и Украина "близки к истощению". Более того, сторонники каждой из стран хотели бы, чтобы война завершилась.

Об этом говорится в материале The Economist Кристофера Локвуда.

Журналист считает, что, в частности, это станет приоритетом для новой администрации избранного президента США Дональда Трампа. Ведь у Штатов также заканчиваются запасы военной техники, которую она посылает в Украину. Кроме того, Вашингтону "нужно подумать о других партнерах". Например, об Израиле и Тайване.

"Несмотря на то, что Украина сама имеет все более впечатляющую оборонную промышленность, особенно в производстве беспилотников, ей будет трудно восполнить этот пробел, поскольку западные поставки сокращаются. Все это означает, что после президентских выборов в Америке давление на Украину со стороны России в 2025-м значительно усилится для того, чтобы вступить в какую-либо форму переговоров", — пишет автор публикации.

Возможно, пишет The Economist, Украине придется "смириться с потерей части территории". По словам Кристофера Локвуда, "7%, которые Россия захватила во время своего первого вторжения в 2014-м — Крым и восток Донбасса — несомненно, не подлежат возврату".

"Любое урегулирование, вероятно, также будет предусматривать удержание Россией части или большей части дополнительных 11%, которые она контролирует после вторжения 2022 года. В то же время Украина должна получить надежные гарантии безопасности, идеальным вариантом которых является полноправное членство в НАТО. Это, вероятно, было бы приемлемым решением для Киева, хоть и болезненным для Украины", — пишет The Economist.

Автор материала выразил мнение, что дискуссии о вступлении Украины в НАТО "весьма вероятно" начнутся в следующем году, из-за чего боевые действия "могут резко затихнуть, вплоть до прекращения огня".

"Пока продолжаются переговоры, может возникнуть полузамороженный конфликт. Несовершенный, да, но гораздо лучше, чем то, что есть сейчас", — пишет Локвуд.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не откажется от права на всю свою территорию и не позволит использовать государство в предвыборных баталиях.

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