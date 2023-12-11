Боевые действия зимой на левобережье Херсонщины: украинский военный спрогнозировал события

Зимой украинские военные смогут улучшить ситуацию на левобережье Херсонщины, в частности логистику, из-за замерзания Днепра.

Такое мнение высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире канала Эспрессо.

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"На левобережье Херсонщины больше всего внимания к себе привлекают Крынки. До этого еще был плацдарм возле Антоновского моста. На самом деле ситуация на этом направлении складывается в нашу пользу. Сейчас Днепр будет замерзать и это даст нашим войскам возможность форсировать реку, а также переправлять тяжелую технику. Выстроить понтонные переправы это очень хорошо", — отметил он.

В то же время он подчеркнул, что это очень сложный процесс. Кроме того, узкие пути могут стать легкими целями для вражеской авиации.

"Плацдармы на левобережье Херсонщины создают очень серьезную угрозу для российских оккупационных войск. Наши войска там закрепились. Дальнейшее продвижение ВСУ позволит атаковать оккупантов с флангов. Фактически плацдарм на левобережье Херсонщины заставляет бодрствовать оккупантам, которые будут заниматься обороной Крыма. Они понимают ", – добавил он.

Напомним, военный аналитик Иван Ступак считает, что увольнение левого берега Херсонщины может стать тем успехом, которого у ВСУ не было летом.

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