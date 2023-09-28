Боевые действия зимы-2024 будут кардинально отличаться от предыдущей – военный эксперт Коваленко

Как минимум, из пяти основных плацдармов: на двух ВСУ производят наступательные действия.

Боевые действия зимы 2023-2024 гг, в частности в направлении Бахмута, будут кардинально отличаться, потому что в этот раз наступают не россияне, а ВСУ.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Минувшей зимой россияне пытались наступать в направлении Бахмута, а также по всей другой линии обороны пытались держать именно такую оборону со временем контратаками наших позиций. И в большинстве случаев именно мы были в обороне", – напомнил эксперт.

Теперь украинская армия ведет наступательные действия у Бахмута.

"ВСУ наступают в Запорожской области. Сейчас мы находимся в обороне в Луганской области, но и россияне там не могут как-то эффективно наступать. Поэтому, как минимум, из пяти основных плацдармов: на двоих мы проводим наступательные действия, на одном мы в обороне "На четвертом, это левобережная Херсонщина, очень странные дела происходят. Там постоянно разрастается "серая зона", которую никак не могут сдержать российские оккупанты", — пояснил военный эксперт.

По мнению Коваленко, временно оккупированный полуостров Крым тоже "уже не такой, как в прошлом году".

"Там совсем другая ситуация, там уже совсем другое ощущение реальности, чем это было зимой 22-23-го. Зима 23-24-го для крымчан в любом случае будет совсем другой", – подытожил Коваленко.

В то же время, Военный эксперт Александр Коваленко считает, что враг не окажется в окружении в Бахмуте, потому что логистика, в частности, восточная артерия работает.

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