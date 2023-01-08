"Боевые кролики" выманили оккупантов под снайперский огонь СБУ (видео)

Снайперская группа Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины уничтожила группу россиян, выманенных "боевыми кроликами".

Видео опубликовала пресс-служба СБУ.

В СБУ отметили, что при отработке вражеских позиций на передовой "боевые кролики, натренированные в секретных лабораториях украинской спецслужбы", выманили на себя группу россиян.

"Секретное украинское оружие в работе: "боевые кролики" выманили орков под снайперский огонь СБУ. Цель отработанна, группа вернулась на базу без потерь", — говорится в сообщении.

Напомним, снайперы-пограничники ликвидировали российского командира и пулеметчика возле Бахмута.

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