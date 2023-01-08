"Боевые кролики" выманили оккупантов под снайперский огонь СБУ (видео)

СБУ показала "секретное украинское оружие".
Снайперская группа Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины уничтожила группу россиян, выманенных "боевыми кроликами".
Видео опубликовала пресс-служба СБУ.
В СБУ отметили, что при отработке вражеских позиций на передовой "боевые кролики, натренированные в секретных лабораториях украинской спецслужбы", выманили на себя группу россиян.
"Секретное украинское оружие в работе: "боевые кролики" выманили орков под снайперский огонь СБУ. Цель отработанна, группа вернулась на базу без потерь", — говорится в сообщении.
Напомним, снайперы-пограничники ликвидировали российского командира и пулеметчика возле Бахмута.
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