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"Боевые кролики" выманили оккупантов под снайперский огонь СБУ (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2197
Время на прочтение
1 мин
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"Боевые кролики" выманили оккупантов под снайперский огонь СБУ (видео)

Фото: скриншот с видео

СБУ показала "секретное украинское оружие".

Снайперская группа Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины уничтожила группу россиян, выманенных "боевыми кроликами".

Видео опубликовала пресс-служба СБУ.

В СБУ отметили, что при отработке вражеских позиций на передовой "боевые кролики, натренированные в секретных лабораториях украинской спецслужбы", выманили на себя группу россиян.

"Секретное украинское оружие в работе: "боевые кролики" выманили орков под снайперский огонь СБУ. Цель отработанна,  группа вернулась на базу без потерь", — говорится в сообщении.

Напомним, снайперы-пограничники ликвидировали российского командира и пулеметчика возле Бахмута.

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Дата публикации
Просмотры
2197
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