Боевые повара на фронте по нескольку раз в день прорываются на передовую, чтобы накормить "горячим" бойцов

Боевые повара на фронте по нескольку раз в день прорываются на передовую, чтобы накормить "горячим" бойцов

Они каждый день рискуют своей жизнью, потому что по несколько раз едут автомобилями прямо на передовую, чтобы доставить бойцам горячую еду и воду.

Поваров на фронте не только любят, но и уважают, потому что командирам, благодаря им удается накормить бойцов горячей едой, говорится в ТСН.

Военные повара просыпаются в 2 ночи, чтобы к 6 утра все было готово. Остается только разлить, расфасовать все по термосам. К традиционному «первому и второму» девушки нарезают с сотню бутербродов и упаковывают несколько медовиков. «Мы стараемся ребят побаловать, пока есть возможность, они тоже хотят вкусненького чего-нибудь» — говорит «Малая».

Около шести утра завтрак загружают и отправляются к позициям на передовой – это самая сложная задача. Через несколько километров дороги слышатся первые взрывы – враг беспощадно обстреливает соседнюю посадку, еще несколько километров и взрывы раздаются уже совсем рядом. К этой дороге враг хорошо пристрелялся, на обочине избитые автомобили, здесь погибли люди. На некоторых участках водитель выжимает из своего микроавтобуса все, на что способен.

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Дорога опасна, но девушки-повара никогда не отпускают водителей самих – они готовили, они и развозят. Сегодня очередь Камилы, она разгружает воду, заносит термосы и внимательно слушает, довольны ли бойцы.

У бойцов даже на передовой пищи хватает – тушенка, колбасы, печенье, но все ждут, когда привезут суп, борщ или горячую кашу, чтобы было как дома. «Супчики, что-то горячее, а без этого с желудком начинаются проблемы», – говорят бойцы.

Камила уносит термосы и быстро все грузит в машину. У девушки расписан весь день, через несколько часов она снова вернется на передовую. «Если большая машина, то 2 раза в день, а есть у нас бус поменьше, то 3 раза», – рассказывает она.

Почему на фронте важно есть горячие блюда

Это в мирной жизни повар — будто и не сложная профессия, а на фронте эти девушки просыпаются тогда, когда еще все сладко спят, а в шесть утра они будут мчаться по военным дорогам с мыслью — главное проскочить и довезти, накормить, поддержать бойцов на передовой.

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