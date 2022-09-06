Боевые самолеты оккупантов поднимались в небо более 30 раз в сутки: какие населенные пункты пострадали

За сутки россияне нанесли более шести ракетных и более десяти авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины.
Для этого оккупанты более тридцати раз поднимали в небо свои военные самолеты.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
От этого пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Байрак, Асеевка, Пришиб, Татьяновка, Времовка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Полтавка, Ольговское, Новополь, Великое Артаково, Белая Криница, Терновка, Белогорка, Костромка, Новогригоровка, Благодатовка.
Продолжается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Кроме того, оккупанты с высокой интенсивностью ведут воздушную разведку БПЛА и пытаются улучшить логистическое обеспечение своих войск.
Напомним, президент Владимир Зеленский сегодня, 6 сентября, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Главе государства рассказали о ситуации на фронте и успехах ВСУ.
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