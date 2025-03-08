"Бог любит троицу": командующий ВМС намекнул на возможность разрушить Крымский мост

Два предыдущих удара по переправе нанесли повреждения автомобильным и железнодорожным конструкциям.

Командующий украинскими ВМС вицеадмирал Алексей Неижпапа выразил уверенность, что Силам обороны Украины удастся уничтожить Керченский мост, незаконно построенный Россией для соединения своей территории с оккупированным Крымом.

Об этом он сообщил в комментарии The Guardian.

Он отметил, что два предыдущих удара нанесли повреждения автомобильным и железнодорожным конструкциям, в результате чего российские военные потеряли возможность транспортировать тяжелые вагоны.

“Россияне понимают, что мы активно обсуждаем третью операцию. Есть такая поговорка: "Бог любит троицу", — сказал Алексей Неижпапа, улыбаясь.

Напомним, в конце прошлого года россияне ослабили защиту Крымского моста : количество барж, которые российские оккупанты установили в Керченском проливе как боновые заграждения для защиты от морских беспилотников ВСУ, уменьшилось вдвое.

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