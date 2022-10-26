Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Бог войны не помог: украинские военные уничтожили четверть сотни россиян и зенитно-ракетный комплекс "ТОР"

Дата публикации
Просмотры
15
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Бог войны не помог: украинские военные уничтожили четверть сотни россиян и зенитно-ракетный комплекс "ТОР"

Фото: Associated Press

ВСУ продолжает уничтожать врага.

Поздним вечером над Херсонщиной силами противовоздушной обороны сбиты два вражеских дрона-камикадзе, выпущенных с крымского направления.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 217 огневых задач.

Подтверждены потери врага: 26 россиян, четыре миномета, зенитно-ракетный комплекс «ТОР», шесть единиц автобронетехники и склад с боеприпасами.

Остальные потери доразведываются.

Напомним, ранее на Днепропетровщине украинские военные уничтожили Shahed-136.

Добавим, что военнослужащие ВСУ деоккупировали уже более 90 населенных пунктов в Херсонской области.

Читайте также:

Луцк сшит для бойцов ВСУ по 5 тысяч комплектов одежды и пар обуви

Луцк сшит для бойцов ВСУ по 5 тысяч комплектов одежды и пар обуви

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
15
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация