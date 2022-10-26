Бог войны не помог: украинские военные уничтожили четверть сотни россиян и зенитно-ракетный комплекс "ТОР"

Поздним вечером над Херсонщиной силами противовоздушной обороны сбиты два вражеских дрона-камикадзе, выпущенных с крымского направления.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 217 огневых задач.

Подтверждены потери врага: 26 россиян, четыре миномета, зенитно-ракетный комплекс «ТОР», шесть единиц автобронетехники и склад с боеприпасами.

Остальные потери доразведываются.

Напомним, ранее на Днепропетровщине украинские военные уничтожили Shahed-136.

Добавим, что военнослужащие ВСУ деоккупировали уже более 90 населенных пунктов в Херсонской области.

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