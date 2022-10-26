Бог войны не помог: украинские военные уничтожили четверть сотни россиян и зенитно-ракетный комплекс "ТОР"

ВСУ продолжает уничтожать врага.
Поздним вечером над Херсонщиной силами противовоздушной обороны сбиты два вражеских дрона-камикадзе, выпущенных с крымского направления.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 217 огневых задач.
Подтверждены потери врага: 26 россиян, четыре миномета, зенитно-ракетный комплекс «ТОР», шесть единиц автобронетехники и склад с боеприпасами.
Остальные потери доразведываются.
Напомним, ранее на Днепропетровщине украинские военные уничтожили Shahed-136.
Добавим, что военнослужащие ВСУ деоккупировали уже более 90 населенных пунктов в Херсонской области.
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