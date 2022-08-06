"Богиня мести": ВСУ показали, как украинская "Фурия" уничтожила российский "Ураган" (видео)

Украинские военные с помощью беспилотника "Фурия" уничтожили российскую реактивную систему залпового огня "Ураган".
Отмечается, что в субботу, 6 августа, украинский БПЛА "нашел" позиции российского "Урагана".
Об этом сообщает 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода в Facebook.
"Фурия — это богиня мести. О ней слышали из древнеримской мифологии, и живет она в украинском небе. Ее миссия четкая: найти врага и направить на него огонь", — говорится в сообщении.
Украинские защитники подчеркнули, что каждый оккупант найдет свою месть.
"Сегодня она нашла позиции вражеской системы залпового огня Ураган. Урагана уже нет. А Фурия летает и дальше", — отметили военные.
Напомним, за сутки 5 августа на Херсонском и Донецком направлениях украинские военные провели несколько успешных спецопераций. Во время операций была уничтожена военная техника и живая сила оккупантов.
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