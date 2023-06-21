"Бои будут тяжелыми, но ВСУ могут добиться успеха" — Пентагон о контрнаступлении

Вооруженные силы Украины способны добиться успеха на поле боя во время контрнаступления, несмотря на тяжелые бои с врагом и ожидаемые потери.

Об этом заявила представительница Пентагона Сабрина Сингх.

"Мы знаем, что битвы будут тяжелыми. Мы знаем, что на это уйдет время. И мы уверены, что у украинцев есть то, в чем они нуждаются. У них есть боевая сила и есть способность добиться успеха в контрнаступательных операциях. Мы считаем, что предоставили Украине системы и средства, в которых они нуждаются для боевых действий прямо сейчас", — сказала Сингх.

Напомним, 20 июня ВСУ вели контрнаступательные действия по меньшей мере на двух участках фронта.

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