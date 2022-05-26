Бои достигли максимальной интенсивности, оккупанты штурмуют ВСУ одновременно на нескольких направлениях — Минобороны

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что бои с российскими войсками на сегодняшний день достигли максимальной интенсивности, оккупанты штурмуют позиции украинских войск одновременно на нескольких направлениях.

Украина будет бороться до полного освобождения своих территорий в международно признанных границах, отметила замминистра.

Об этом Маляр рассказала на брифинге в медиацентре "Украина" 26 мая.

Она подчеркнула, что обстановка на фронте остается сложной и имеет признаки дальнейшего обострения.

"Противник задействовал все силы и средства для захвата нашей территории и оцепления наших войск. Бои на сегодняшний день достигли максимальной интенсивности, враг штурмует позиции наших войск одновременно на нескольких направлениях. Впереди нас ждет чрезвычайно сложный и длительный этап борьбы, и надо понимать, что это война, и, к сожалению, потери с нашей стороны неизбежны", – предупредила замминистра.

Она также сообщила, что российские войска оказывают интенсивное огневое влияние вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны украинских войск в Донецком операционном районе. Оккупанты применяют тактические ракетные комплексы, авиацию и артиллерию.

"Украина будет бороться до полного освобождения наших территорий в международно признанных границах, а сохранить лицо Путин может, убравшись из наших территорий", — подчеркнула Маляр.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал предоставить Украине образцы вооружения, которые позволят поражать противника на большом расстоянии.

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