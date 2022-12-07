Бои идут дома с домом: бойцы рассказали об уличных боях в Марьинке

Пункт несокрушимости величиной в целый город, где круглосуточно идут уличные бои, на минимальных дистанциях, под аккомпанемент мощных взрывов – это о Марьинке, на Донетчине, которую россияне фактически уничтожили, говорится в ТСН.

Между руин местных многоэтажек и остатков фундаментов частных дворов воины 79-й десантно-штурмовой бригады продолжают держать оборону и уверяют: Марьинку враг не контролирует. "Это когда-то были многоэтажные здания, в них жили люди. Ну там, в общем, вся Марьянка, она почти уничтожена, практически не осталось зданий, в которых можно было бы проживать”, — рассказывают военные.

Это место, обозначенное на картах как десятитысячная Марьинка, но за 10 месяцев 2022 года, россияне превратили ее в каменную пустыню. Внешне, похоже, что там не осталось ничего живого, но в марьинских подземельях до сих пор выживают около десяти процентов бывших жителей, которые отказываются эвакуироваться.

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От Марьинки и до Курахово нет сейчас ни одного населенного пункта, куда бы ни прилетали вражеские артиллерийские снаряды, реактивные "Грады", "Смерчи", "Ураганы". Саму же Марьинку буквально в круглосуточном режиме враг просто стирает с лица земли. По ночам здесь выпадают рукотворные фосфорные осадки, а светлое время — по несколько раз в день город и прилегающие тыловые деревни с неба расстреливает вражеская авиация. "Утром сегодня выехали две БМП 2 противника, чтобы отвлечь наше внимание, чтобы танки проехали по левому и правому флангу нашей обороны", — рассказывают бойцы.

По первому лагерю оккупантов, двигавшемуся с левого фланга, с "Джавелина" точно отработал расчет противотанкистов 79-ки. Еще один вражеский танк не заехал дальше замаскированного минного заграждения. Но на том чужаки не успокоились. "Противник использовал еще 5-ть танков, раскинул их по сторонам и начал наносить огненное поражение по нашим позициям", — рассказывает военнослужащий 79 ОДШБр Николай.

Просить украинских десантников дважды применить убедительное успокоительное не пришлось. “В результате танковая атака была отбита, два танка уничтожены! У них постоянно буква "Z". И сегодня на стволе увидели надпись: "ДНР", — рассказывают воины.

Кроме вражеских броненосцев, «нашинковали» украинские десантники и вражеской пехоты. "Двухсотых" они не забирают! "Двухсотые" остаются там. А "трехсотых" они там забирают, но не всегда", — рассказывают бойцы.

Наши десантники уверены, что уничтожены вражеские пехотинцы, которые оставили свои, у подбитых танков, то "чмобики". Они обычно суют вперед в зеленой форме и не слишком обучены маскироваться. “Ходят группами, где-то 12-15 человек, это у них стабильно. И стабильно продвигаются, приближаются к нашим позициям”, — говорит военнослужащий 79 ОДШБр “Пахан”.

Между руинами Марьинки на ближних дистанциях идет совсем другая война. “Проходят стрелковые бои. На всех позициях, на территории Марьинки. При поддержке артиллерии. Бои идут дом с домом, там до 50 метров. Иногда даже ближе. Они не пробуют где-то там обходить его, а действительно идут напролом – по центральным улицам”, – говорит боец Роман.

Среди остатков городской застройки, говорит Роман, идут настоящие и ожесточенные уличные бои. “Действительно, уличные бои проходят. Нет момента для маневра. В основном это из-за дома они перемещаются по зданиям и ведут огонь из зданий, по улицам”, — убеждают воины.

По много раз в сутки украинскую линию обороны в городе атакуют отнюдь не «чмобики». “Сейчас они идут распределены. На левом фланге действуют, в большинстве – это мобилизованные. В самом центре Марьинки действуют кадровые военные Российской Федерации или ЧИК. Характерное у них вооружение, это АК-12, то есть оно хорошо подготовлено”, — говорит военнослужащий 79 ОДШБр Николай.

Достаточно среди оккупантов и бойцов в черном, с характерным говором, которые могут быть либо из частной армии или же подразделения «Ахмата», убеждены военные.

Но им без большой разницы, признаются украинские воины-десантники, какого врага избивать. Не очень принципиально, уверяет Николай и то, какое именно украинское оружие – точные автоматные выстрелы или точные удары украинской артиллерии «минусуют» врага. “Максимально пытаются подойти к нашим позициям, это им не удается. Получают по зубам и отходят назад”, — убеждает военнослужащий 79 ОДШБр Николай.

Ситуация в Марьинке, не скрывающая наши военные, очень сложна. Впрочем, десантники уверяют: о городе враг уже сломала немало зубов.

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