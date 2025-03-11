Бои идут на окраине Суджи: Бутусов о ситуации на Курщине

По словам журналиста, попытки россиян отрезать нашу группировку от границы были отбиты.

Российские оккупанты продолжают наступление на Курщине.

Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

По его информации, бои продолжаются на окраине города Суджа.

"Враг пытался отрезать нашу группировку от границы, но все попытки отбиты. Тем не менее враг создает угрозы для отдельных наших позиций", – говорит журналист.

По словам Бутусова, преимущества врага в тактической и оперативной обстановке, преимущество в пехоте, дронах, авиации и артиллерии усложняет организацию обороны на промежуточных рубежах.

Карта подконтрольной части Курской области / Фото: Deepstatemap

Что говорят в Генштабе

Как сообщает Генштаб ВСУ, по состоянию на 16:00 вторника на Курском направлении с начала суток произошло 23 боестолкновения, 14 из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес три авиационных удара, сбросив три КАБ, и совершил 167 артиллерийских обстрелов, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

Напомним, вчера главком ВСУ Александр Сырский заверил, что угрозы окружения наших подразделений в Курской области нет.

По информации Института изучения войны (ISW), российские войска готовятся к наступлению на Суджу.

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