Бои на Авдеевском направлении: как аэроразведка корректирует огонь артиллерии по пехоте РФ – видео

Аэроразведка с помощью ночных дронов корректирует огонь артиллерии.
Бойцы подразделения аэроразведки "Божа справа" 47-й ОМБр показали, как корректируют огонь артиллерии (кассетными боеприпасами) по вражеской пехоте на Авдеевском направлении.
Огонь корректируют с помощью ночных дронов.
Враг не оставляет попыток наступления на Авдеевку. В городе есть две промзоны – на севере и на юге. На севере – это коксохим. Там россияне пытаются закрепиться в промышленной зоне.
Напомним, в Курской области ГУР уничтожило радиотехническую позицию оккупантов (видео).
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