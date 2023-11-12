Бои на Бахмутском направлении: на отдельных участках происходят "качели"

Российская оккупационная армия пытается атаковать с обоих флангов на Бахмутском направлении, то занимая, то снова теряя отдельные позиции. При этом шквал артиллерийского огня со стороны россиян стал меньше, чем в прошлом году.

Об этом в воскресенье, 12 ноября, сообщил в эфире национального телемарафона пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников.

По его словам, ситуация непростая, поскольку вражеские войска действуют как на северном, так и южном фланге Бахмутского направления.

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“На направлении Хромового проходят такие качели - некоторые позиции, то враг занимает, то мы их отбиваем. На южном фланге также продолжаются бои, враг пытается восстановить утраченное положение. Они контратакуют Клещиевку, Андреевку. Также продолжаются бои за железную дорогу. Уже есть некоторые достижения, когда отдельные позиции мы окончательно берем”, — отметил Олег Калашников.

Спикер артбригады отметил, что шквал артиллерийского огня со стороны россиян стал меньше и назвал две причины этого.

"Первая веская причина – это то, что они уже потратили очень большое количество боеприпасов, которые у них были, в прошлом году. В общей сложности они потратили в прошлом году 11 млн снарядов. В этом году эта цифра достигает 4 млн. То есть исправных боеприпасов у них меньше. Они сейчас из складов своих, из баз достают те боеприпасы, которые нужно восстанавливать”, — сказал он.

Кроме того, по его словам, Силы обороны Украины в большом количестве уже уничтожили и продолжают уничтожать вражескую грузовую технику.

"То есть именно ту технику, которая доставляет этот боекомплект как на фронт, так и прямо на огневые позиции", — уточнил Калашников.

Напомним, на Бахмутском направлении российские захватчики с новыми силами возобновили наступательные операции. Такое обострение началось с прошлой недели.

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