Бои на Бахмутском направлении: оккупанты активно применяют дроны и продолжают наступление возле Клещиевки

Оккупационная армия России продолжает наступательные действия в районе Бахмута, а именно возле Клещиевки. Враг пытается вернуть утраченные позиции.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

"До сих пор военные ВСУ находились в активной обороне – это позволяло нам при лучших возможностях атаковать, улучшать свое тактическое положение на определенных участках", – отметил спикер.

По его словам, сейчас противник активно применяет ударные дроны.

"Сейчас видим увеличение количества вылетов дронов — 28 только за сутки. Также применяется артиллерия — 439 обстрелов на Бахмутском направлении", — сказал Фитьо.

На разных участках противник использует для штурмов как пехоту, так и разную технику.

С наступлением холодов ВСУ постараются перебить тыловые поставки подразделений РФ.

"Чтобы с помощью погоды им было холодно, мокро и желание продолжать воевать на украинской земле отпадало само собой", — отметил спикер.

Он также добавил, что за сутки украинским военным удалось ликвидировать 122 оккупанта и уничтожить 16 единиц техники.

Напомним, оккупанты резко увеличили количество штурмов возле Авдеевки — ВСУ рассказали о боях за город.

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