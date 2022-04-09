"Бои на Донбассе определят судьбу следующей фазы войны" — Арестович

Ситуация на фронте непростая, но Россия уже потерпела серьезное поражение в Украине.

В течение следующих двух недель на Донбассе будут проходить тяжелые бои, которые определят судьбу следующей фазы войны. Кроме того, оккупанты активизировали усилия в направлении Запорожья и Херсона.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью "Телеграфу".

"Судя по тому, сколько людей они бросают туда (на Донбасс — ред.), политическое руководство ставит задачу достаточно жестко. Путин начал кампанию по девяти операционным направлениям — Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, Луганская и Донецкая области, Мариуполь, Херсон, Мелитополь, Запорожье, сейчас она идет только по две, Зона ООС, Мариуполь и немного в сторону Запорожья и Херсона, на шести направлениях они потерпели поражение, они не имеют сил наступать, они пытаются провести частичную мобилизацию, чтобы пополнить ряды армии, призывают резервистов по системе "Барс" — это как у нас оперативный резерв. Но и это продвигается плохо. Их командир танкового полка, которому поставили задачу поднять технику, посмотрел, что из 30 танков заводится один, и в результате застрелился", — заявил Арестович.

Ранее Генштаб Украины сообщил, что вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступательные действия с целью захвата Попасной и Северодонецкой Луганской области.