Бои на фронте: Сырский рассказал, где россияне активно наступают, а где потерпели поражение

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский / © Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации на фронте. Приоритетные направления для армии РФ — это Запорожское, Покровское и, вероятно, Новопавловское направление.

Об этом рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью «РБК-Украина».

Какая ситуация на ключевых направлениях фронта

По словам Сырского, противник пытается охватить Покровскую агломерацию с двух сторон. Он наступает на севере – северо-восточном направлении, и на юге – юго-западном направлении. Таким образом РФ пытается сформировать своеобразные тиски.

«Главная задача этих действий на северном направлении – перерезать нашу логистику. И вот собственно там наступает 51-я общевойсковая армия РФ в составе трех бригад — это бывший 1-й армейский корпус так называемой «ДНР». В плен к нам попали и были уничтожены как раз военнослужащие 132-й бригады — это горловская бригада», — отметил он.

Среди пленных — только молодые военнослужащие, прослужившие разное время и призванные из разных мест, в том числе из России. Но финал у всех один – это плен.

По словам главнокомандующего ВСУ, в Сумской области враг, можно сказать, потерпел поражение. Несмотря на то, что там была сосредоточена действительно мощная группировка из лучших российских частей (десантников, морских пехотинцев и лучших мотострелковых частей сухопутных войск), противник не имел никакого успеха за последние два месяца. А армия РФ потеряла несколько населенных пунктов. И его последняя попытка наступать в районе Степного и Новоконстантиновки закончилась полным провалом — оккупанты были уничтожены и отброшены за государственную границу.

«И сейчас мы продолжаем там наступательные действия. А враг, понимая бесперспективность этого направления своих действий, сейчас опрокидывает части оттуда на другие направления, в основном на Запорожское», — пояснил Сырский.

Также главнокомандующий ВСУ прокомментировал цель россиян в Запорожском направлении. Там они хотят прорвать нашу оборону и продвинуться в глубь территории. Их цель, добавляет Сырский, вся область.

В Херсонской области россияне проводят активные действия в основном в островной зоне и в районе мостов. В то же время, они перебросили с этого направления один полк и бригаду морской пехоты, что свидетельствует о том, что в ближайшее время там (на Приднепровском направлении) существенных наступательных действий не будет.

"Хотя угроза, конечно, всегда существует, и не надо ее сбрасывать со счетов", - добавил он.

Сырский признал, что приоритетные направления для армии РФ на ближайшее время – это Запорожское, Покровское и, вероятно, Новопавловское направление.

«И активно ведутся действия на Лиманском направлении — там тоже россияне пытаются добиться успехов, но там боевые действия имеют меньший масштаб», — заключил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, с 12 ноября 2022 года по сегодняшний день армия РФ оккупировала 5842 квадратных километра украинской территории . Это составляет 0,96781% от всей площади Украинского государства в международно признанных границах.

"К сожалению, капы имели большой успех в первые дни полномасштабного вторжения. Но благодаря наступательным операциям на севере страны, в Харьковской и Херсонской областях, удалось вернуть большую часть", - говорится в отчете DeepState.